Карпин об Акинфееве: «Я полностью доверяю Кафанову. Основного вратаря будет выбирать он»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможность возвращения в команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
– Этот вопрос надо задавать не Карпину. Я полностью доверяю Виталию Витальичу Кафанову. Это непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в нашей стране.
Все, что касается вратарей, все ответы можете получить только у него.
– Вам без разницы, кто будет играть в воротах?
– Что значит, мне без разницы, кто будет играть в воротах? Для меня это очень важно. Вратарь – половина команды. Но я сказал, что полностью доверяю, полностью отдаю это Виталию Витальичу. Лучше, чем он, я точно не разбираюсь в этом – во вратарских головах, технике и позиции.
Вратарей будет выбирать он. И основного вратаря будет выбирать он. И основного вратаря на Хорватию – он.
– Допустим, Кафанов говорит: у нас проблема, нет стопроцентно уверенного вратаря, наберите Акинфееву.
– Я отвечу: вообще без вопросов, наберу Акинфееву, ты поговори с ним, и я тоже наберу.
Вратари будут работать с тренером по вратарям. Они большую часть времени проводят с ним. Поэтому здесь такое распределение. Это и вратари говорят. У них другой мир, они другие, – сказал Карпин.
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