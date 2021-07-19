Карпин об Акинфееве: «Я полностью доверяю Кафанову. Основного вратаря будет выбирать он»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможность возвращения в команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Этот вопрос надо задавать не Карпину. Я полностью доверяю Виталию Витальичу Кафанову. Это непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в нашей стране.

Все, что касается вратарей, все ответы можете получить только у него.

– Вам без разницы, кто будет играть в воротах?

– Что значит, мне без разницы, кто будет играть в воротах? Для меня это очень важно. Вратарь – половина команды. Но я сказал, что полностью доверяю, полностью отдаю это Виталию Витальичу. Лучше, чем он, я точно не разбираюсь в этом – во вратарских головах, технике и позиции.

Вратарей будет выбирать он. И основного вратаря будет выбирать он. И основного вратаря на Хорватию – он.

– Допустим, Кафанов говорит: у нас проблема, нет стопроцентно уверенного вратаря, наберите Акинфееву.

– Я отвечу: вообще без вопросов, наберу Акинфееву, ты поговори с ним, и я тоже наберу.

Вратари будут работать с тренером по вратарям. Они большую часть времени проводят с ним. Поэтому здесь такое распределение. Это и вратари говорят. У них другой мир, они другие, – сказал Карпин.

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