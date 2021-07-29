Президент «ПСЖ»: «У нас 3 из 5 лучших игроков в мире. Мбаппе в центре проекта, никто не поймет, если он уйдет»

Президент высказался о будущем нападающего .

«Не очень хочу говорить об этом. Мы разговариваем с ним и его семьей. Вы знаете мою позицию, и она не изменилась.

Килиан в центре нашего проекта. Сейчас у нас мощная команда, одна из лучших в мире. Пока не говорю, что лучшая, потому что нужно много работать. Но я думаю, что у Мбаппе есть все, чтобы остаться. Никто не поймет, если он уедет.

У нас отличные возможности и для Килиана, и для и Месси. У нас трое из пяти лучших игроков мира. И они должны помогать друг другу», – сказал менеджер.

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