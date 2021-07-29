Президент «ПСЖ»: «Посмотрите, сколько платят за игроков в Англии. Наши новички стоят 400-500 млн евро»

Президент «ПСЖ» не уверен, что после подписания контракта с летняя трансферная кампания клуба завершится.

– Месси – последний трансфер «ПСЖ» этим летом?

– Я не знаю. Посмотрим.

Мы сделали четыре бесплатных трансфера. Эти футболисты стоят от 400 до 500 миллионов евро. Как минимум.

Не знаю, в курсе ли вы, но в январе один клуб предлагал Лео 600 миллионов евро по контракту на 4 года. Я не расскажу вам, сколько ему предложили мы, но вы можете представить, сколько мы сэкономили?

Посмотрите на деньги, которые этим летом платят за футболистов в Англии. Люди говорят о финансовом фэйр-плей, но раньше «ПСЖ» стоил 2,5 миллиарда евро. Сегодня мы стоим как минимум 3 миллиарда, – сказал Аль-Хелайфи.

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