Лионель Месси: «Когда папа начал переговоры с «ПСЖ», Неймар уже обо всем знал. Еще я сразу сказал Паредесу и Ди Марии»

Нападающий Лионель Месси рассказал, как футболисты «ПСЖ» узнали о его скором переходе в клуб.

«Когда папа начал переговоры с Леонардо, уже обо всем знал, потому что я начал обсуждать с ним этот вопрос. Еще я сказал Ди Марии и Паредесу, что существует вероятность перехода в «ПСЖ», и я ее изучаю.

Мы обсуждали все дальнейшие шаги, они спрашивали у меня, что происходит, просто чтобы твердо понять, приду я или нет», – сказал Месси в интервью ВВС.

«Сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно». Первая пресс-конференция Месси в «ПСЖ»