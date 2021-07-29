Перес отрицает влияние на уход Месси из «Барсы»: «Это совершенно невозможно»

Президент отрицает, что повлиял на уход форварда из «Барселоны».

Ранее бывший работник каталонского клуба Жауме Льопис заявил, что Перес убеждал президента «Барсы» Жоана Лапорту пожертвовать Месси и выступить против сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

«Это совершенно невозможно.

Также, принимая во внимание заявление бывшего члена «Барселоны» Жауме Льописа, я хочу сообщить: совершенно неверно то, что я долгое время нахожусь в дружеских отношениях с генеральным директором «Барселоны» Ферраном Ревертером.

С ним я виделся только дважды в своей жизни: в первый раз – четыре месяца назад, во второй – в прошлую субботу на встрече с президентами и , когда объявление о Месси уже было сделано», – отметил Перес.