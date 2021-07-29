Перес отрицает влияние на уход Месси из «Барсы»: «Это совершенно невозможно»

Президент «Реала» Флорентино Перес отрицает, что повлиял на уход форварда Лионеля Месси из «Барселоны».
Ранее бывший работник каталонского клуба Жауме Льопис заявил, что Перес убеждал президента «Барсы» Жоана Лапорту пожертвовать Месси и выступить против сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.
«Это совершенно невозможно.
Также, принимая во внимание заявление бывшего члена «Барселоны» Жауме Льописа, я хочу сообщить: совершенно неверно то, что я долгое время нахожусь в дружеских отношениях с генеральным директором «Барселоны» Ферраном Ревертером.
С ним я виделся только дважды в своей жизни: в первый раз – четыре месяца назад, во второй – в прошлую субботу на встрече с президентами Жоаном Лапортой и Андреа Аньелли, когда объявление о Месси уже было сделано», – отметил Перес.