Президент «ПСЖ»: «Завистники связывают наши трансферы с Суперлигой. Мы не нарушаем ФФП»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи опроверг мнение о том, что протест клуба против создания Суперлиги Европы позволил ему не обращать внимания на финансовый фэйр-плей.
«Это не так, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если разобраться, то мы подписали четырех из лучших доступных футболистов бесплатно. Мы прекрасно поработали в это трансферное окно и всегда уважали правила.
Никакого отношения к Суперлиге все это не имеет. Так говорят завистники.
У нас отличные отношения с УЕФА, мы всегда были честны перед этой организацией. И мы сосредоточены лишь на своем проекте – не нарушающем никаких законов», – сказал руководитель в интервью Le Parisien.
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