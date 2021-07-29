«Спартак» даст карт-бланш новому спортивному директору. Ищут иностранца с опытом работы в топ-лигах (Нобель Арустамян)

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Попов Нобель Арустамян Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался по поводу поиска «Спартаком» нового спортивного директора вместо Дмитрия Попова, подавшего в отставку.

«Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, «Спартак» найдет нового спортивного директора. Ему будет предоставлен карт-бланш. А пока, в августе, новых игроков «Спартак» приобретать не будет – зачем, кто будет вести переговоры?

На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца – менеджера с опытом работы в топовых европейских топ-лигах», – отметил Арустамян.

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