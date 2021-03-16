«Русские перед неграми не провинились». Жириновский призвал наградить бригаду Карасева за отказ встать на колено перед игрой ЛЧ

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить арбитра Сергея Карасева и его бригаду за решение не вставать на колено перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» Менхенгладбах.

«Я на 100% поддерживаю поступок судейской команды России в Лиге чемпионов Сергея Карасева и его ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина за их достойное поведение на матче «Манчестер Сити» – «Боруссия».

Они абсолютно правильно отказались вставать на колено в знак солидарности с американским политическим движением Black Lives Matter(«Жизни темнокожих имеют значение» – прим. Sports.ru).

Русские ничем перед неграми не провинились, к ущемлению их прав мы отношения не имеем и вставать на колени ни перед кем не должны.

В связи с этим обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить судейскую команду к государственным наградам за их мужественный поступок.

Вместе с тем, учитывая мировые тренды и новые «традиции», превентивно, строжайшим образом запретить российским спортивным чиновникам и спортсменам во время любых публичных мероприятий и соревнований поддаваться давлению и вставать на колени.

Это будет восприниматься как унижение, что абсолютно недопустимо для представителей России», – написал Жириновский.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет наказывать бригаду Карасева за отказ вставать на колено.

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