6-й тур РПЛ перенесут на 24-26 августа по просьбе РФС из-за матчей сборной («РБ-Спорт»)

6-й тур РПЛ будет перенесен с 28-29 августа на 24-26 августа, сообщает «РБ-Спорт».

Вчера Премьер-лига получила письмо из РФС с просьбой изменить дату проведения матчей 6-го тура для того, чтобы сборная России вместе с новым тренером успела провести более качественную подготовку к игре с Хорватией (1 сентября).

Также отмечается, что в 1-м туре группового этапа Кубка России по этим же соображениям клубы из РПЛ выступать не будут.

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