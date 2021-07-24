6-й тур РПЛ перенесут на 24-26 августа по просьбе РФС из-за матчей сборной («РБ-Спорт»)

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6-й тур РПЛ будет перенесен с 28-29 августа на 24-26 августа, сообщает «РБ-Спорт».

Вчера Премьер-лига получила письмо из РФС с просьбой изменить дату проведения матчей 6-го тура для того, чтобы сборная России вместе с новым тренером Валерием Карпиным успела провести более качественную подготовку к игре с Хорватией (1 сентября).

Также отмечается, что в 1-м туре группового этапа Кубка России по этим же соображениям клубы из РПЛ выступать не будут.

Карпин о переносе 6-го тура РПЛ: «Просьба пойти навстречу мне, чтобы получить игроков до 30 августа»

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