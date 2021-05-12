«Рубин» хочет за Кварацхелию минимум 20 млн евро. На него претендуют 6 европейских клубов

Полузащитник этим летом, скорее всего, покинет клуб.

Источник «Бизнес Online» в казанском клубе оценил вероятность ухода игрока в 95%.

На 20-летнего грузинского футболиста претендуют порядка шести европейских клубов. Пока ни один не выслал «Рубину» официального предложения, но казанцы ожидают, что всплеск интереса к Кварацхелии случится в середине июля.

За трансфер «Рубин» планирует выручить как минимум 20 млн евро.

Хвича в минувшем сезоне провел в чемпионате России 23 матча, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Его статистика – здесь.