«Ак Барс Арена» о критике Слуцкого: «Проводим много мероприятий, за счет чего живем полноценной жизнью. Констатируем манипуляцию фактами»

Представители ответили на претензии главного тренера Леонида Слуцкого касательно состояния газона на стадионе.

Слуцкий заявил следующее: «Здесь проводится куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон».

«Нет смысла отрицать, что футбольное поле находится далеко не в идеальном виде. Но какое отношение к этому имеют фотографии, которые в качестве причины этого выложил в своих сетях клуб, мы не понимаем. Да, мы проводим много мероприятий, за счет чего наш стадион живет полноценной жизнью и не является «белым слоном».

Отметим, что эффективное управление стадионом неоднократно отмечалось на федеральном уровне специальными премиями и наградами за лучшие решения по коммерциализации стадиона. Модель управления «Ак Барс Ареной» принимается год за годом нашими коллегами из других регионов как наиболее эффективная.

Как выступление Ирины Хакамады повлияло на качество газона, если поле под ее выступление застилалось специальным защитным покрытием? К слову сказать, выступление Хакамады проходило на стадионе за месяц до вчерашнего матча, а защитное покрытие пролежало на поле не более 15 часов.

Все мировые стадионы проводят на полях концерты, застилая газон на двое-трое суток, а через несколько дней спокойно играют в футбол.

Мы вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести в заблуждение как руководство республики, так и болельщиков клуба», – сообщили в пресс-службе стадиона.