«Зозуля – фашист». Фанаты «Алькоркона» выступили против перехода украинца

Теги Ла Лига возможные трансферы болельщики Sports.ru Д2 Испания Роман Зозуля Алькоркон Политика Футбол

Фанаты «Алькоркона» выступили против решения клуба подписать украинского форварда Романа Зозулю.

Из-за этого почти согласованный переход футболиста находится под угрозой срыва. После того, как фанаты «Алькоркона» узнали о намерении подписать Зозулю, поднялась волна критики.

Наиболее жестко об этом высказались две фанатские группы.

«Роман Зозуля – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон «Азов», украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям», – с таким заявлением выступило фанатское объединение Sección Petaka.

В Peña La Previa также продемонстрировали неприятие возможного трансфера Зозули: «Мы считаем ошибкой для «Алькоркона» подписание игрока, который опубликовал фотографии с нацистской нумерологией и поддерживает фашистские формирования в своей стране, что несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта».

Напомним, «Алькоркон» выступает в Сегунде. Зозуля недавно покинул «Альбасете», который вылетел в третий дивизион Испании.

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