«Зозуля – фашист». Фанаты «Алькоркона» выступили против перехода украинца

Фанаты «Алькоркона» выступили против решения клуба подписать украинского форварда Романа Зозулю.

Из-за этого почти согласованный переход футболиста находится под угрозой срыва. После того, как фанаты «Алькоркона» узнали о намерении подписать Зозулю, поднялась волна критики.

Наиболее жестко об этом высказались две фанатские группы.

« – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон «Азов», украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям», – с таким заявлением выступило фанатское объединение Sección Petaka.

В Peña La Previa также продемонстрировали неприятие возможного трансфера Зозули: «Мы считаем ошибкой для «Алькоркона» подписание игрока, который опубликовал фотографии с нацистской нумерологией и поддерживает фашистские формирования в своей стране, что несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта».

Напомним, выступает в . Зозуля недавно покинул «Альбасете», который вылетел в третий дивизион Испании.