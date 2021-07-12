Посольство Украины в Испании поддержало Зозулю. Фанаты «Алькоркона» назвали его фашистом

Посольство Украины в Испании поддержало форварда Романа Зозулю после того, как фанаты выступили против его перехода в клуб.

Болельщики называют его фашистом и считают, что он придерживается ультраправых взглядов.

«В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании в который раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозуле.

Мы повторяем, что Роман Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули.

Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!» – цитирует Tribuna.com Украина заявление посольства Украины в .

«Зозуля – фашист». Фанаты «Алькоркона» выступили против перехода украинца