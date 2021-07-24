«Уход Мбаппе из «ПСЖ» неизбежен в случае приезда Месси». Журналист As Рамос про будущее Килиана

Журналист As Андрес Рамос поделился мыслями о будущем в «ПСЖ», если клуб подпишет .

«Лео Месси будет играть за «ПСЖ». Соглашение достигнуто, и аргентинец скоро будет во французской столице.

Уход Мбаппе из «ПСЖ» в августе стал реальностью. Игрок не хочет продлеваться, и трансфер Месси по факту мешает «ПСЖ» сохранить Килиана в составе вместе с Неймаром и аргентинской звездой. Француз никогда не был так близок к уходу, как сейчас.

Даже трансферы Рамоса, Вейналдума, Хакими и Доннаруммы (плюс Месси) не заставили Мбаппе передумать. Хотя во Франции говорили, что он собирается отработать оставшийся год по контракту, но теперь игрок может уйти в августе.

Поэтому уход Мбаппе прямо сейчас из «ПСЖ» неизбежен в случае приезда Месси. Игрок уже решил, что не продолжит играть в Париже, время работает против парижской команды. Впереди долгий месяц», – написал Рамос в твиттере.

Месси близок к «ПСЖ»: много инсайдов (контракт 2+1, Неймар готов отдать 10-й номер) и намеков. Перечисляем!

