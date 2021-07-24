«ПСЖ» не планирует подписывать Месси. Приоритет – продление контракта с Мбаппе (Marca)

не намерен делать предложение форварду Лионелю Месси, ставшему свободным агентом, утверждает Marca.

Клуб некоторое время назад отказался от идеи подписать аргентинца, поскольку сделал вывод, что тот продлит контракт с «Барселоной». С тех пор приоритет парижан – подписание нового соглашения с нападающим , чей договор рассчитан до лета 2022 года.

К тому же «ПСЖ» в настоящий момент будет тяжело подписать Месси на тех условиях, которые его устроят, из-за высоких налогов во Франции. Сперва потребуется сократить расходы на зарплаты остальных игроков.

Месси уходит из «Барселоны» – это официально. Онлайн