«ПСЖ» не планирует подписывать Месси. Приоритет – продление контракта с Мбаппе (Marca)

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«ПСЖ» не намерен делать предложение форварду Лионелю Месси, ставшему свободным агентом, утверждает Marca.

Клуб некоторое время назад отказался от идеи подписать аргентинца, поскольку сделал вывод, что тот продлит контракт с «Барселоной». С тех пор приоритет парижан – подписание нового соглашения с нападающим Килианом Мбаппе, чей договор рассчитан до лета 2022 года.

К тому же «ПСЖ» в настоящий момент будет тяжело подписать Месси на тех условиях, которые его устроят, из-за высоких налогов во Франции. Сперва потребуется сократить расходы на зарплаты остальных игроков.

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