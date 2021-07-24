Де Брюйне еще в ноябре говорил Гвардиоле, что «Сити» должен купить Грилиша

Полузащитник Кевин де Брюйне и главный тренер с большим воодушевлением обсуждали возможный трансфер хавбека «Астон Виллы» еще осенью 2020 года.

В ноябре де Брюйне писал Гвардиоле по поводу Грилиша после матча – (2:0) в Лиге наций.

Бельгиец в переписке охарактеризовал англичанина как игрока, которого «Сити» должен попробовать подписать. Пеп обсуждал с Кевином игровые качества Грилиша.

В ближайшее время «Ман Сити» купит Грилиша за 100 миллионов фунтов. Джек станет самым дорогим британским игроком в истории. Прежний рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, который в 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 85 миллионов фунтов.

Грилиш в «Сити» за 100 млн – самый дорогой трансфер в истории АПЛ. С Пепом клуб потратил миллиард евро