Грилиш пройдет медосмотр для «Сити» сегодня-завтра. Он станет самым дорогим британским футболистом в истории

Полузащитник Джек Грилиш близок к переходу в из .

Клуб из Бирмингема готов принять предложение о трансфере игрока за 100 миллионов фунтов, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Это сделает англичанина самым дорогим британским футболистом в истории. Сейчас рекорд принадлежит Гарету Бэйлу, который в 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 85 миллионов фунтов.

По информации BirminghamLive, медосмотр 25-летнего футболиста пройдет сегодня-завтра. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что контракт Грилиша будет рассчитан на 5 лет.