«Зенит» предложил 25 млн евро за форварда олимпийской сборной Бразилии Кунью

намерен приобрести нападающего «Герты» Матеуса Кунью.

По данным Goal.com, российский клуб готов заплатить 25 миллионов евро за 22-летнего нападающего и уже сообщил об этом «Герте». Футболист хотел бы продолжить карьеру в клубе из Испании или Англии, но вариант с переходом в «Зенит» не исключен.

Отметим, что сейчас Матеус выступает за олимпийскую сборную Бразилии в Токио.

В составе «Герты» Кунья провел 39 матчей и забил 13 голов. До этого он выступал за «РБ Лейпциг» и швейцарский «Сьон».

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.