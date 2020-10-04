Хендрикс, Соболев, Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой», Мозес и Крал – в запасе

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» сыграет дома с «Бенфикой».
Главный тренер московского клуба Руй Витория представил следующий состав:
Вратарь: Александр Максименко.
Защитники: Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон.
Полузащитники: Йоррит Хендрикс, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин.
Нападающие: Александр Соболев, Йордан Ларссон.
Запасные: Артем Ребров, Тимур Акмурзин, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Алекс Крал, Руслан Литвинов, Резиуан Мирзов, Михаил Игнатов, Виктор Мозес, Эсекиэль Понсе, Александр Ломовицкий.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Спартак» примет «Бенфику». Онлайн-трансляция – в 20:00