Хендрикс, Соболев, Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой», Мозес и Крал – в запасе

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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» сыграет дома с «Бенфикой».

Главный тренер московского клуба Руй Витория представил следующий состав:

Вратарь: Александр Максименко.

Защитники: Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон.

Полузащитники: Йоррит Хендрикс, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин.

Нападающие: Александр Соболев, Йордан Ларссон.

Запасные: Артем Ребров, Тимур Акмурзин, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Алекс Крал, Руслан Литвинов, Резиуан Мирзов, Михаил Игнатов, Виктор Мозес, Эсекиэль Понсе, Александр Ломовицкий.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Спартак» примет «Бенфику». Онлайн-трансляция – в 20:00

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