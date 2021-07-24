Булыкин об экологии в России: «Много проблем. Идет большая вырубка лесов, предприятия сливают нечистоты в природу, убивают ее»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об экологических проблемах в регионах России.

– Много проблем с экологией. Это отдельная тема. Идет большая вырубка лесов, пожары.

Масса предприятий, которые совершенно не следят за экологией, совсем не вкладываются в местную инфраструктуру, а сразу выводят деньги в оффшоры, например. Они сливают нечистоты в природу, убивают ее. А когда приходит проверка, то оказывается, что владеют такими заводами иностранцы. Все деньги уходят за границу.

– Какой-то жуткий и очевидный пример экологических проблем встречался?

– Прям жуткого не было, но нам показывали видео, какой смог стоит после пожаров. Показывали, что творится с реками, когда в них сбрасывают отходы. Хорошо, что есть люди, которым небезразличны проблемы. Местные власти иногда пытаются закрывать глаза на это, но активисты не дают.

Скажем, мы были на Байкале. Рядом есть поселок Листвянка, где нет канализации. Там настолько грязно, настолько узкие улочки, а все это находится как раз на берегу Байкала, нашего туристического достояния. Его нужно охранять, а мы до сих пор не можем разобраться с канализацией.

И это я не говорю про целлюлозно-бумажный комбинат, который тоже находится на берегу. Хорошо, что сейчас за него взялись и устраняют последствия загрязнений, происходивших там годами.

– Часто слышал, что Байкал уже не такой чистый, как прежде. Есть грустные тенденции?

– Есть, но Байкал – это такое уникальное место, что кажется, как бы ни издевался над ним человек, он до сих пор остается чистым. Но я думаю, даже этому сопротивлению безалаберности человека рано или поздно придет конец.

И проблемы Байкала – это одно из, наверное, 10 замечаний по экологической повестке в Иркутске. Там еще столько всего, что надо браться прямо сейчас, немедленно. Иначе что мы оставим нашим детям? – задался вопросом Булыкин.