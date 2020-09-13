«Реал» потерял 300 млн евро за время пандемии. Прибыль в сезоне-2020/21 – 874 тысячи

«Реал» опубликовал финансовый отчет за сезон-2020/21.
Мадридский клуб потерял 300 миллионов евро из-за пандемии COVID-19, начиная с марта 2020 года.
После принятия ряда мер, призванных сократить убытки, «Реал» сумел закрыть финансовый год-2020/21 с прибылью в 874 тысячи евро после уплаты налогов (313 тысяч – в сезоне-2019/20).
Таким образом, «сливочные» стали одним из немногих топ-клубов Европы, которые не понесли убытков за это время. Согласно исследованию УЕФА, операционные убытки европейских клубов в период с 2019 по 2021 год близки к 6 миллиардам евро.
Мадридцы сократили зарплаты на 58 миллионов евро, операционные расходы – на 62 млн, получили 175 млн благодаря продажам и уходу игроков.
Чистый долг клуба снизился с 240 миллионов евро до 46 млн. Чистый капитал «Реала» составляет 524 млн, а собственные денежные средства – 122 млн по состоянию на 30 июня 2021 года.
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