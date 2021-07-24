Дмитрий Булыкин: «Вакцинация должна быть добровольной, принуждения и шантаж незаконны»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о вакцинации от коронавируса.

«Вакцинация должна быть добровольной. Любые принуждения и шантаж незаконны! Тем более что у многих людей есть противопоказания для прививок. Нужен индивидуальный подход.

Плюс, честно говоря, не до конца понимаю наших медиков-руководителей, которые сначала говорят, что вакцинироваться не надо, потом, что вакцинация дает иммунитет на всю жизнь, потом – что на два года, на полгода.

Люди же не дураки, поэтому все и задаются вопросами», – сказал Булыкин