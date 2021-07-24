Карпин об уходе из «Ростова»: «Мучительное решение, но так лучше для всех. Простите, если не оправдал чьих-то ожиданий»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу отставки Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин, главный тренер сборной России, прокомментировал свое решение покинуть пост тренера «Ростова».

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.    

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение.

Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах», – говорится в заявлении Карпина.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья