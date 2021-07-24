Витория о матче с «Бенфикой»: «Одно из преимуществ «Спартака» – нам нечего терять. Игроки выйдут раскрепощенные, с горящими глазами»

Главный тренер поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда чемпионов с «Бенфикой».

очень похожа со «Спартаком» в плане организации, в плане болельщиков, на национальном уровне, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. С удовольствием с ними встречусь.

Но на этой игре они будут преследовать свои цели, они будут желать победы своему клубу, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересная игра, хорошее противостояние.

Когда играешь на таком уровне, нужно постоянно быть в течении, нельзя ни в коем случае опускать планку. Подобные матчи зачастую решаются в маленьких деталях. «Бенфика» – очень сильная и опытная команда, с опытом игры в еврокубках.

Одним из наших небольших преимуществ является то, что нам нечего терять. У «Бенфики» груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку. Футболисты выйдут абсолютно раскрепощенные, с горящими глазами. Эти факторы могут решить исход в нашу пользу», — сказал Витория.