«МЮ», «Реал» и «ПСЖ» контактировали с Роналду. Португалец оценит перспективы после Евро

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус».
Как сообщает ESPN, представители игрока обсуждают с клубом будущее португальца, но также и контактируют с другими командами.
С «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «ПСЖ» выходили на связь, чтобы понять, насколько игрок входит в планы этих клубов.
Отмечается, что Роналду вряд ли примет решение о том, где намерен продолжить карьеру, до завершения чемпионата Европы.
Он планирует продолжить общение с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после начала предсезонной подготовки.
Уход Роналду не исключен, однако финансовые запросы «Ювентуса» и самого игрока могут оказаться чрезмерными в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.