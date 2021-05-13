«МЮ», «Реал» и «ПСЖ» контактировали с Роналду. Португалец оценит перспективы после Евро

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус».

Как сообщает ESPN, представители игрока обсуждают с клубом будущее португальца, но также и контактируют с другими командами.

С , и выходили на связь, чтобы понять, насколько игрок входит в планы этих клубов.

Отмечается, что Роналду вряд ли примет решение о том, где намерен продолжить карьеру, до завершения чемпионата Европы.

Он планирует продолжить общение с главным тренером после начала предсезонной подготовки.

Уход Роналду не исключен, однако финансовые запросы «Ювентуса» и самого игрока могут оказаться чрезмерными в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.