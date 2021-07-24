Марко Николич: «Локо» ответил на слухи. У нас есть команда, будем биться до последнего момента»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча 2-го тура с (2:1).

«Поздравляю . Люблю эту команду, они хорошие люди и качественные футболисты. У нас есть команда, атмосфера. Не знаю, где закончим, но будем биться до последнего момента. Такой характер.

Я бы не сказал, что два разных тайма. До 70-й минуты полностью контролировали все сегменты игры, но потом у ЦСКА пошли замены – Дзагоев, Влашич, Эджуке. В конце ЦСКА был лучшим на поле, но сейчас это неважно. Ребята молодцы, удержали три очка.

Благодарен болельщикам, рад был видеть их на трибунах. Будем готовиться к игре в Уфе – единственной в сезоне на искусственном поле. Дальнее путешествие.

На слухи мы ответили. У нас есть команда, мы вместе, доволен этим. Я был эмоциональнее обычного, потому что переживал моменты. Очень хотелось, чтобы у команды получилось. Ребята заслужили», – заявил Николич.