Рифат Жемалетдинов: «Не ожидали, что ЦСКА будет играть вторым номером. Приняли это и начали контролировать мяч»

Полузащитник поделился мыслями после победы над ЦСКА (2:1) в матче второго тура чемпионата .

– Ждали, что будет играть таким низким блоком?

– Честно, было неожиданно, что они будут вторым номером играть.

Думал, будет открытая игра, туда-обратно. И мы вышли и не ожидали. Но потом приняли эту позицию и начали мяч контролировать.

– Как в команде обсуждаете трансферную ситуацию?

– Стараемся меньше обсуждать. Это не командные дела. Это руководство – клуба, не клуба.

У нас свои задачи. Нужно выходить на поле и выигрывать каждую игру.

– Остаешься ли ты в «Локомотиве»? Сейчас все под прицелом.

– В смысле «остаюсь»? У меня контракт. Не знаю, какие там прицелы, не прицелы.

Я в команде. Здесь никаких вопросов нет, – сказал Жемалетдинов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд у ЦСКА, общий счет – 10:2. Все победы – при Николиче