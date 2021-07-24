Рифат Жемалетдинов: «Не ожидали, что ЦСКА будет играть вторым номером. Приняли это и начали контролировать мяч»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился мыслями после победы над ЦСКА (2:1) в матче второго тура чемпионата РПЛ.
– Ждали, что ЦСКА будет играть таким низким блоком?
– Честно, было неожиданно, что они будут вторым номером играть.
Думал, будет открытая игра, туда-обратно. И мы вышли и не ожидали. Но потом приняли эту позицию и начали мяч контролировать.
– Как в команде обсуждаете трансферную ситуацию?
– Стараемся меньше обсуждать. Это не командные дела. Это руководство – клуба, не клуба.
У нас свои задачи. Нужно выходить на поле и выигрывать каждую игру.
– Остаешься ли ты в «Локомотиве»? Сейчас все под прицелом.
– В смысле «остаюсь»? У меня контракт. Не знаю, какие там прицелы, не прицелы.
Я в команде. Здесь никаких вопросов нет, – сказал Жемалетдинов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд у ЦСКА, общий счет – 10:2. Все победы – при Николиче