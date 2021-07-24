Олимпиада-2020. Футбол. Бразилия, Испания, Япония и Мексика вышли в полуфинал

Сегодня на Олимпиаде-2020 пройдут матчи 1/4 финала футбольного турнира.

Испания в дополнительное время обыграла Кот-д’Ивуар (5:2) и вышла в полуфинал, где сыграет с Японией, по пенальти прошедшей Новую Зеландию (0:0, 4:2 по пенальти).

Во втором полуфинале встретятся сборные Бразилии и Мексики. Бразильцы в 1/4 финала победили Египет (1:0), а мексиканцы разгромили Южную Корею (6:3).

Оба матча 1/2 финала пройдут 3 августа.

Токио, Япония

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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