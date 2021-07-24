Олимпиада-2020. Футбол. Бразилия, Испания, Япония и Мексика вышли в полуфинал

Сегодня на Олимпиаде-2020 пройдут матчи 1/4 финала футбольного турнира.
Испания в дополнительное время обыграла Кот-д’Ивуар (5:2) и вышла в полуфинал, где сыграет с Японией, по пенальти прошедшей Новую Зеландию (0:0, 4:2 по пенальти).
Во втором полуфинале встретятся сборные Бразилии и Мексики. Бразильцы в 1/4 финала победили Египет (1:0), а мексиканцы разгромили Южную Корею (6:3).
Оба матча 1/2 финала пройдут 3 августа.
Токио, Япония
1/4 финала
- Дата проведения
- 31 июля, 11.00, «Мияги Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 10 Байи, 1:1 – 30 Ольмо, 1:2 – 90 Градель, 2:2 – 90 Рафа Мир, 3:2 – 98, пенальти Ойарсабаль, 4:2 – 117 Рафа Мир, 5:2 – 120 Рафа Мир.
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Испания U-23 –
Унаи Симон, Мингеса (Вальехо, 10), Эрик Гарсия, Миранда (Кукурелья, 105), Пау Торрес, Педри (Солер, 102), Субименди (Монкайола, 105), Асенсио (Хиль, 68), Ольмо, Ойарсабаль, Мерино (Рафа Мир, 90).
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Кот-д`Ивуар U-23 –
Тапе, Диалло, Байи, Дабила, Синго, Кессиэ, Куасси (Куао, 114), Градель, Куаме (Кейта, 90), Дао, Тимит (Диалло, 63).
- Предупреждения:
- Ольмо (70), Дабила (74), Эрик Гарсия (77), Солер (114).
- Дата проведения
- 31 июля, 12.00, «Касима Стэдиум»
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Япония U-23 –
Тани, Хасиока, Томиясу, Йосида, Хатате (Митома, 90), Эндо, Кубо, Доан (Мийоси, 105), Танака (Итакура, 90), Сома (Накаяма, 69), Хаяси (Уэда, 69).
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Новая Зеландия U-23 –
Вуд, Эллиотт (Ингэм, 79), Рид (Маккоуэтт, 51), Пейнакер, Стенснесс, Какасе, Льюис, Белл, Уэйн (Чемпнесс, 85), Вуд, Гарбетт (Джаст, 79).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
- Дата проведения
- 31 июля, 13.00, «Сайтама-2002»
- Гол:
- 1:0 – 37 Матеус Кунья.
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Бразилия U-23 –
Сантос, Нино, Диего Карлос, Арана, Дани Алвес, Дуглас Луис, Бруно Гимараэс, Антони (Малком, 65), Матеус Кунья (Паулиньо, 54), Ришарлисон (Габриэл Менино, 90), Клаудиньо (Рейньер, 65).
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Египет U-23 –
Эль-Шенави, Эль-Эраки (Ашур, 62), Галаль, Хамди, Эль-Фоту, Собхи, Хамди (Манси, 84), Мохамед (Махер, 84), Тавфик, Хегази, Райан (Мохсен, 62).
- Дата проведения
- 31 июля, 14.00, «Ниссан Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 12 Мартин, 1:1 – 20 Ли Дон Ген, 1:2 – 29 Ромо, 1:3 – 39, пенальти Кордова, 2:3 – 51 Ли Дон Ген, 2:4 – 54 Мартин, 2:5 – 63 Кордова, 2:6 – 84 Агирре, 3:6 – 90 Хван Ый Чжо.
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Южная Корея U-23 –
Сон Бом Гын, Пак Чжи Су (Ким Чжэ У, 81), Соль Ен У, Чжон Тхэ Ук, Кан Юн Сон (Ом Вон Сан, 46; Ли Кан Ин, 73), Ким Дон Хен (Квон Чхан Хун, 46), Ким Чжин Я, Ли Дон Ген, Ким Чжин Гю (Вон Ду Чжэ, 46), Ли Дон Чжун, Хван Ый Чжо.
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Мексика U-23 –
Очоа, Эскивель, Монтес, Санчес, Ромо, Антуна (Лайнес, 72), Кордова (Бельтран, 73), Лоронья, Васкес (Ангуло, 80), Вега (Ангуло, 78), Мартин (Агирре, 78).
- Предупреждения:
- Васкес (32), Чжон Тхэ Ук (34), Кан Юн Сон (38), Вон Ду Чжэ (49), Санчес (76), Ангуло (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.