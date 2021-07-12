Эвра о Варане: «Совершенный центральный защитник, топ-трансфер для «МЮ». Он напоминает мне Фердинанда»

Бывший защитник остался доволен приходом из «Реала».

«Варан напоминает мне . Отлично контролирует мяч, хорош в воздухе. Совершенный центральный защитник.

Я был впечатлен им в сборной Франции. Он был молод, но уже очень хорошо владел мячом, был очень быстр, безупречно предвосхищал события.

Он спокойно держит мяч, к тому же может забивать. Топ-трансфер для «Манчестер Юнайтед», – сказал Эвра в интервью The Athletic.

«МЮ» забрал Варана за 50 млн евро с учетом бонусов. Из топ-30 самых дорогих защитников в истории почти половина переезжала в Манчестер