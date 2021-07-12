«Реал» о Варане: «Благодарим за 10 сезонов с 18 трофеями. Желаем удачи на новом этапе карьеры»

«Реал» выступил с заявлением о переходе защитника Рафаэля Варана в .

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» согласовали трансфер .

«Наш клуб благодарит игрока за профессионализм и образцовое поведение на протяжении 10 сезонов в нашей футболке. За это время он выиграл 18 трофеев: четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три , один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

«Реал» хотел бы поблагодарить Рафаэля Варана и его семью, а также пожелать удачи на новом этапе карьеры», – сказано в заявлении мадридского клуба.

«МЮ» объявил о трансфере Варана из «Реала». Француз подпишет контракт после медосмотра