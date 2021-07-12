Гордон о форме Украины на Евро: «Прекрасный PR-ход. Изобразить карту страны на груди у футболиста – святое дело»

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением о форме сборной Украины на Евро-2020.

– Зачем так много политики вокруг футбольного турнира? Форма с контурами Крыма – это ведь, по сути, тоже политическое заявление.

– Большой футбол – это большая политика. Всегда. Конечно, политики используют футбол в своих интересах. Карта Крыма – это прекрасный PR-ход.

– Но тогда почему ни лозунгов, ни карты Крыма нет на олимпийской форме сборной Украины в Токио? Не потому ли, что МОК в отличие от УЕФА жестко пресекает подобные действия, с политикой связанные?

– Вполне возможно. Просто не владею этим вопросом, но допускаю, что МОК, наверное, пресекает подобные политические вещи.

Но с точки зрения футбола изобразить карту своей страны на груди у футболиста – святое дело. Это креативно было сделано – мне понравилось, – сказал Гордон.

Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». УЕФА говорит, что нарушений нет