«Удачи, амиго». Дзюба опубликовал нарезку празднований с Дриусси под трек победителя Евровидения-2019

Форвард попрощался с уходящим из петербургского клуба .

В качестве прощания российский футболист опубликовал видео с трогательными моментами, связанными с ним и аргентинцем. Он сопроводил это треком нидерландского певца Дункана Лоуренса Arcade, с которым тот стал победителем Евровидения-2019.

Дзюба выбрал момент со словами «loving you is a losing game» («любить тебя – это поражение» – прим. Sports.ru).

«Удачи, амиго! Будем скучать, будь счастлив», – подписал видео Дзюба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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