Азмун – приоритетная цель «Ромы». «Байер» готов заплатить 18 млн евро за форварда «Зенита»

«Рома» пытается усилить линию атаки этим летом.
Приоритетным вариантом для римлян является форвард «Зенита» Сердар Азмун, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает 26-летнего нападающего идеальным усилением для команды.
«Рома» уже установила контакты с «Зенитом» и хотела бы закрыть сделку.
Однако на Азмуна также претендует «Байер», который готов предложить 18 млн евро.
Условия немецкого клуба более благоприятны для «Зенита», но давление Моуринью, который хочет видеть форварда у себя в команде, делает «Рому» фаворитом.
За 64 матча РПЛ в составе «Зенита» иранец забил 45 голов. Его статистика – здесь.