Азмун – приоритетная цель «Ромы». «Байер» готов заплатить 18 млн евро за форварда «Зенита»

пытается усилить линию атаки этим летом.

Приоритетным вариантом для римлян является форвард , сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает 26-летнего нападающего идеальным усилением для команды.

«Рома» уже установила контакты с «Зенитом» и хотела бы закрыть сделку.

Однако на Азмуна также претендует «Байер», который готов предложить 18 млн евро.

Условия немецкого клуба более благоприятны для «Зенита», но давление Моуринью, который хочет видеть форварда у себя в команде, делает «Рому» фаворитом.

За 64 матча в составе «Зенита» иранец забил 45 голов. Его статистика – здесь.