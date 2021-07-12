Впервые с 1936 года ни один матч 1-го тура высшего дивизиона России/СССР не завершился вничью

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«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в матче первого тура РПЛ (1:0).

Таким образом, ни один матч стартового тура сезона-2021/22 не завершился вничью. В четырех случаях победы одержали хозяева (помимо «Нижнего», это «Рубин», «Локомотив» и ЦСКА), в четырех – гости («Динамо», «Краснодар», «Зенит», «Ахмат»).

Отметим, что подобное произошло впервые в высшем дивизионе чемпионата России – до этого в каждом первом туре всех розыгрышей чемпионата страны фиксировали хотя бы одну ничью.

Без ничейных результатов обошелся стартовый тур чемпионата СССР 1936 года, весеннее первенство. Тогда в соревновании принимали участие шесть клубов.

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