Впервые с 1936 года ни один матч 1-го тура высшего дивизиона России/СССР не завершился вничью

«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в матче первого тура РПЛ (1:0).
Таким образом, ни один матч стартового тура сезона-2021/22 не завершился вничью. В четырех случаях победы одержали хозяева (помимо «Нижнего», это «Рубин», «Локомотив» и ЦСКА), в четырех – гости («Динамо», «Краснодар», «Зенит», «Ахмат»).
Отметим, что подобное произошло впервые в высшем дивизионе чемпионата России – до этого в каждом первом туре всех розыгрышей чемпионата страны фиксировали хотя бы одну ничью.
Без ничейных результатов обошелся стартовый тур чемпионата СССР 1936 года, весеннее первенство. Тогда в соревновании принимали участие шесть клубов.