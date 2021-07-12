Гризманн согласен на снижение зарплаты, если останется в «Барсе». Уйти он готов лишь в «Атлетико»

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Форвард Антуан Гризманн не стремится покинуть «Барселону».

По информации Diario Sport, футболист согласится уйти лишь в «Атлетико». Ранее обмен его на полузащитника Сауля Ньигеса был предметом дискуссий между двумя клубами. Конкретных предложений самому Гризманну при этом не поступало.

Француз в целом предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды.

В прошлом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 36 игр в чемпионате Испании и забил 13 мячей. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.

«Атлетико» не считает, что обмен Сауль – Гризманн сорвался. В клубе думают, что «Барса» вернется к вопросу

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