Гризманн согласен на снижение зарплаты, если останется в «Барсе». Уйти он готов лишь в «Атлетико»

Форвард Антуан Гризманн не стремится покинуть «Барселону».

По информации Diario Sport, футболист согласится уйти лишь в . Ранее обмен его на полузащитника Сауля Ньигеса был предметом дискуссий между двумя клубами. Конкретных предложений самому Гризманну при этом не поступало.

Француз в целом предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды.

В прошлом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 36 игр в чемпионате и забил 13 мячей. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.

«Атлетико» не считает, что обмен Сауль – Гризманн сорвался. В клубе думают, что «Барса» вернется к вопросу