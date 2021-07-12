Березуцкий об 1:0 с «Уфой»: «ЦСКА победил закономерно. Всегда нравились игра и стиль Заболотного»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 1-го тура с «Уфой» (1:0).

«В первую очередь важно было победить в первом матче сезона. В первом тайме ребята заметно нервничали, не удался. Но во втором сыграли гораздо лучше, победили закономерно. Отдельно отмечу самоотдачу.

Прогресс на стандартах? Это работа Бабаяна, он отвечает за стандарты, ему помогают аналитики. Мы явно стали выше по сравнению с прошлым сезоном.

В первом тайме не хватало контроля мяча. Все знаем уровень Дзагоева, особенно когда он здоров, а сейчас он здоров. Знает, как вести игру, контролировать. Во втором тайме показал свой класс.

Чалов – правый инсайд? Полностью доволен его игрой. На самом деле он играл там все сборы. Не знаю, что еще добавить. На данный момент это его основная позиция. Уже много раз говорил: любой игрок может выходить почти на любой позиции.

Мотивация Заболотного? Он всегда был таким в любой команде. Всегда нравилась его игра, стиль.

Что касается Гогуа, то он чувствует какой-то дискомфорт в колене, сейчас он тренируется с тренерами по физподготовке. Но у нас есть и Карпов, и Бийол. Конкуренция на позиции центрального защитника есть», – сказал Березуцкий.