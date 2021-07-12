«Краснодар» разгромил «Урал» – 3:0. Вильена сделал дубль, Кордоба забил с пенальти

«Урал» дома уступил «Краснодару» (0:3) в 1-м туре РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Урал» мог выйти вперед перед перерывом, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Тонни Вильена на 62-й минуте открыл счет, а на 85-й забил второй гол. В добавленное ко второму тайму время форвард «Краснодара» Джон Кордоба реализовал пенальти, который он заработал сам.
- Дата проведения
- 25 июля, 17.30, «Екатеринбург-Арена»
-
Урал –
Помазун, Кулаков, Адамов, Герасимов, Колесниченко, Ибрахимай (Железнов, 66), Подберезкин (Мишкич, 75), Аугустыняк, Егорычев (Максименко, 84), Бикфалви, Панюков (Агеев, 66).
-
Краснодар –
Сафонов, Петров, Панталеао, Сорокин, Вильена, Газинский (Рамирес, 85), Черников, Сулейманов (Кабелла, 61), Сперцян, Классон (Кордоба, 60), Ионов (Ильин, 88).