«Краснодар» разгромил «Урал» – 3:0. Вильена сделал дубль, Кордоба забил с пенальти

дома уступил (0:3) в 1-м туре .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал» мог выйти вперед перед перерывом, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Тонни Вильена на 62-й минуте открыл счет, а на 85-й забил второй гол. В добавленное ко второму тайму время форвард «Краснодара» Джон Кордоба реализовал пенальти, который он заработал сам.