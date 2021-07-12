«Краснодар» разгромил «Урал» – 3:0. Вильена сделал дубль, Кордоба забил с пенальти

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«Урал» дома уступил «Краснодару» (0:3) в 1-м туре РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал» мог выйти вперед перед перерывом, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Тонни Вильена на 62-й минуте открыл счет, а на 85-й забил второй гол. В добавленное ко второму тайму время форвард «Краснодара» Джон Кордоба реализовал пенальти, который он заработал сам.

Урал – Краснодар 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
25 июля, 17.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 62 Вильена, 0:2 – 85 Вильена, 0:3 – 90, пенальти Кордоба.
УралПомазун, Кулаков, Адамов, Герасимов, Колесниченко, Ибрахимай (Железнов, 66), Подберезкин (Мишкич, 75), Аугустыняк, Егорычев (Максименко, 84), Бикфалви, Панюков (Агеев, 66).
КраснодарСафонов, Петров, Панталеао, Сорокин, Вильена, Газинский (Рамирес, 85), Черников, Сулейманов (Кабелла, 61), Сперцян, Классон (Кордоба, 60), Ионов (Ильин, 88).
Предупреждения:
Сперцян (53), Бикфалви (60), Герасимов (77), Черников (90).

 

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