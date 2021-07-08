Писарев станет помощником Карпина в сборной. С Онопко тоже договорились

Новый главный тренер сборной России занимается формированием своего штаба.

Его помощниками станут и , сообщает «РБ Спорт».

Договоренность со специалистами уже достигнута. Контракты будут подписаны на следующей неделе. Онопко и Писарев играли вместе с Карпиным за «Спартак».

Ранее стало известно, что в штаб Карпина также войдут тренеры из «Ростова» – Виталий Кафанов, работающий старшим тренером и отвечающий за подготовку вратарей, Луис Мартинес, тренер по физподготовке, и тренер-аналитик Джонатан Альба.

Онопко ранее работал в тренерском штабе ЦСКА. Писарев был главным тренером молодежной сборной России.

Карпин неожиданно в сборной – пока на полгода. Будет совмещать с «Ростовом»