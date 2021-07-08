«Как можно комментировать открытие Олимпиады, не умея толком говорить по-русски?» Шмурнов о трансляции Первого канала

Теги телевидение Первый канал Константин Выборнов Олимпиада-2020 Александр Шмурнов Александр Гришин Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов выразил недовольство работой Александра Гришина и Константина Выборнова, которые ведут репортаж с открытия Олимпиады-2020 на Первом канале.

«Сколько же можно повторять эту чудовищную, совершенно безграмотную конструкцию: «прямо сейчас»?

И вообще, как можно комментировать открытие Олимпиады, не умея толком говорить по-русски?» – написал Шмурнов.

Открытие Олимпиады-2020: все самое важное с церемонии и вокруг нее. Онлайн

На открытии Олимпиады сборные пойдут в странном порядке – он зависит от языка хозяев. Поэтому Россия между Сан-Марино и Сьерра-Леоне

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