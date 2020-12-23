Экс-менеджер «Локо» о майке Тарасова с Путиным: «Его надоумил пиар-директор Бузовой. Больше некому»

Бывший начальник управления по связям с общественностью ива» Андрей Бодров вспомнил, как Дмитрий Тарасов показал майку с фотографией президента России Владимира Путина после матча в Турции.

– Как тебе работалось в «Локо» с ? Особенно интересен февраль 2016-го.

– Мы играли в Лиге Европы в Турции после трагической гибели экипажа Су-24, когда дипломатические отношения между странами были фактически приостановлены. Когда следили за жеребьевкой, многие ребята думали: по закону подлости достанется Турция. И точно: «Фенербахче». В Стамбуле нас повсюду сопровождал спецназ, город мы видели из-за решеток окон бронированных машин. Усиленная охрана отеля, запрет на прогулки.

После матча никто даже не понял, что произошло. Дима бродил в своей майке на другом конце поля, никто ничего не заметил. Приземлились в Москве ранним утром, на моем телефоне – сотни неотвеченных вызовов и сообщений. Продюсеры ток-шоу с главных телеканалов искали Тарасова. Сперва проявляли такт и вежливость, а потом начинали открыто угрожать. Один чудак-продюсер, работающий под выдуманным псевдонимом, пригрозил: моей карьере придет конец, если вечером не приведу в студию Тарасова, Бузову и Смородскую.

Регламент международных соревнований УЕФА строго запрещает политическую агитацию. Трактовка наказаний за разные нарушения выглядела неоднозначной, и мы опасались серьезных санкций в отношении клуба. Ольга Юрьевна вызвала Диму в офис немедленно – он поехал в Черкизово прямо из аэропорта.

На мой прямой вопрос – кто это придумал? – Дима ответил: «Моя идея, только моя». Он и сегодня это повторяет, а у меня другая версия. Полагаю, сам Дима, дисциплинированный футболист, не мог – его надоумил пиар-директор по имени Антон. Больше некому. Когда этому менеджеру ночью дозвонились журналисты, он был в приподнятом настроении и ответил буквально следующее: «Ха-ха, привет, как раз читаю регламент ФИФА». То есть человек, очень далекий от футбола, отвечал ночью на звонки, изучал регламенты.

Тарасов – наш человек. В руководстве и в команде почти не было москвичей. Дима из Гольяново. Укажет, на каких станциях метро какие автобусы останавливаются. Знаешь, что он достал после чемпионского матча с «Зенитом»? Флаг с гербом Москвы! И бегал с ним по полю. Я спрашивал: «Дим, зачем?» – «Да потому что я единственный чемпион-уроженец Москвы», – сказал Бодров.