«Горжусь человеческими качествами Путина». Тарасов об участии президента в «Елке желаний»

Бывший полузащитник «Рубина» отметил деятельность президента РФ Владимира Путина.

«Недавно писал на свою любимую тему – «Елку желаний» (Всероссийская благотворительная акция) и активно слежу за реализацией данного проекта.

Все эти акции проводятся не просто так. Который год принимает в них участие и наш президент. Я горжусь человеческими качествами Владимира Владимировича.

Человек не просто взял, «сорвал шарик», а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому тезке из Челябинска (9-летний мальчик Дима из Челябинска, страдающий острым лимфобластным лейкозом, мечтал покататься на коньках на Красной площади – прим. Sports.ru).

Больше тут и добавить нечего, кроме как, пусть все дети будут счастливы и здоровы 🙌🏻», – написал Тарасов в инстаграме.