Снимки новой формы «Спартака» появились в интернете. Домашняя – с воротником

показал, в каких футболках будет выступать в сезоне-2021/22.

Футболка из домашнего комплекта представлена в красном цвете с белой поперечной полосой, из гостевого – наоборот, в белом цвете с красной полосой.

У формы, в которой «Спартак» будет выступать как хозяин поля, также присутствует отложной воротник.

Технический спонсор «Спартака» – компания Nike.