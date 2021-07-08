Снимки новой формы «Спартака» появились в интернете. Домашняя – с воротником

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«Спорт-Экспресс» показал, в каких футболках «Спартак» будет выступать в сезоне-2021/22.

Футболка из домашнего комплекта представлена в красном цвете с белой поперечной полосой, из гостевого – наоборот, в белом цвете с красной полосой.

У формы, в которой «Спартак» будет выступать как хозяин поля, также присутствует отложной воротник.

Технический спонсор «Спартака» – компания Nike.

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