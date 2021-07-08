Снимки новой формы «Спартака» появились в интернете. Домашняя – с воротником

«Спорт-Экспресс» показал, в каких футболках «Спартак» будет выступать в сезоне-2021/22.
Футболка из домашнего комплекта представлена в красном цвете с белой поперечной полосой, из гостевого – наоборот, в белом цвете с красной полосой.
У формы, в которой «Спартак» будет выступать как хозяин поля, также присутствует отложной воротник.
Технический спонсор «Спартака» – компания Nike.
Форма @fcsm_official на сезон 2021/22! 🔴⚪— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 19, 2021
Как вам? 👇 pic.twitter.com/Uoo9j2XWvj