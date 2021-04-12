«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 32 млн евро в год, чтобы убедить его остаться (Николо Скира)

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего .

Президент парижан и спортивный директор пытаются убедить француза продлить контракт до 2026 года. Ему предложили зарплату в размере 32 млн евро в год, утверждает журналист Николо Скира.

Мбаппе пока не принял это предложение. Он оценивает вариант с «Реалом».

Ранее Marca сообщила, что форвард намерен дождаться окончания действующего контракта и уйти из бесплатно летом 2022 года.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий забил 27 голов (6 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его полную статистику можно найти здесь.