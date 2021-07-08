Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ» и намерен уйти в конце сезона (Marca)

Форвард Килиан Мбаппе вернулся в расположение после отпуска.

Как отмечает Marca, игрок воодушевлен приближением нового сезона, однако рассчитывает, что это его последний год в Париже. Он не намерен требовать продать его сейчас, а хочет дождаться истечения срока действия текущего контракта в 2022 году и покинуть команду в качестве свободного агента.

При этом в сезоне-2021/22 он надеется добиться выдающихся успехов, чтобы отблагодарить «ПСЖ» за проведенное тут время.

В то же время парижский клуб не намерен отпускать футболиста и будет стараться убедить его продлить контракт. На это, помимо прочего, рассчитана мощная трансферная компания.

Ранее сообщалось, что в подписании Мбаппе заинтересован .