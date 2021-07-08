Шварц о задаче на сезон: «Приоритет «Динамо» – развитие команды. Хотим максимального результата»

Главный тренер высказался о готовности команды к началу сезона.

– Как оцените календарь в начале сезона, где вам предстоит много матчей на выезде? Готовы ли динамовцы играть в тот интенсивный футбол с высоким прессингом, который показал австрийский ЛАСК в контрольной встрече с вами?

– Контрольные матчи не всегда являются показательными, потому что команда не всегда находится в своем лучшем физическом состоянии. Если сравнивать состояние и игровые показатели наших футболистов с тем, что было в зимнюю паузу, то можно сказать, что мы сделали большой шаг вперед. Мы видим ощутимый прогресс. Каждый футболист знает свою роль на поле. Для нас важно в первом матче сезона показать свою игру и исходить из наших принципов.

Что касается календаря, для меня это новый опыт, потому что обычно в моей практике домашние и выездные встречи чередовались. Думаю, мы должны решать вопросы постепенно и идти от матча к матчу.

– Поставлена ли перед вами официальная задача на сезон?

– У нас достаточно молодая команда, и для нас приоритетом является ее развитие. Весь наш тренерский штаб очень амбициозен, и мы хотим добиваться максимального результата. Но сейчас сложно говорить о конкретной цели на сезон, потому что наш состав до конца еще не сформирован, – сказал Шварц.

В первом туре «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 23 июля.