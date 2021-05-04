Кукуян будет судить матч «Спартака» и «Ахмата» и другие назначения 30-го тура РПЛ

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Назначены арбитры на матчи 30-го тура РПЛ.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

«Тамбов» – «Зенит»: судья – Антон Фролов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Сергей Зуев.

«Рубин» – «Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Александр Гончар.

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Гвардис.

«Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Игорь Синер.

Все матчи тура пройдут в воскресенье и начнутся в 14:00 по московскому времени.

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