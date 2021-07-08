Рэшфорд о благотворительности: «Почему всегда должен быть мотив? Почему нельзя просто поступать правильно?»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о благотворительной деятельности.

«Только что узнал, что The Spectator планирует выпустить статью о том, какую коммерческую выгоду я получил за последние 18 месяцев.

Уточню, что мне не нужно сотрудничать с брендами. Я устанавливаю партнерские отношения с ними, чтобы продвигать ту работу, что делаю за пределами поля. Большая часть этого гонорара идет на это.

Прошлым летом 1,3 миллиона детей получили доступ к продовольственной поддержке, благодаря моим отношениям с Burberry у детей есть безопасное место, где их будут кормить после уроков. После ноябрьских инвестиций у детей из малообеспеченных семей есть безопасные места для поездок на летние каникулы. Благодаря моему партнерству с Macmillan 80 тысяч детей получили книгу, которую могут назвать своей.

Есть ли у меня большая коммерческая привлекательность после отмены решения правительства о бесплатной еде для школьников? Я уверен в этом.

Но я также являюсь игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Почему всегда должен быть мотив? Почему нельзя просто поступать правильно?

P.S. На самом деле мне нравится время от времени читать статьи на The Spectator, но это лишь начало…» – написал Рэшфорд.

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