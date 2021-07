«Зенит» завершил замену газона на «Газпром Арене»

завершил реконструкцию поля на .

Впервые с 2017 года на стадионе полностью заменили старый газон на новый.

Предыдущий газон «Газпром Арены» прослужил четыре года: на нем прошли матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. «Зенит» на этом поле отыграл три чемпионских сезона подряд.

Планируется, что первый домашний матч на новом покрытии «Зенит» сыграет 7 августа с «Краснодаром».

The Gazprom Arena is ready for the new #RPL season! 🌱🏟️ pic.twitter.com/Py4Yq6nf3j