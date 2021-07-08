«Зенит» завершил замену газона на «Газпром Арене»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) стадионы Футбол

«Зенит» завершил реконструкцию поля на «Газпром Арене».

Впервые с 2017 года на стадионе полностью заменили старый газон на новый.

Предыдущий газон «Газпром Арены» прослужил четыре года: на нем прошли матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. «Зенит» на этом поле отыграл три чемпионских сезона подряд.

Планируется, что первый домашний матч на новом покрытии «Зенит» сыграет 7 августа с «Краснодаром».

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