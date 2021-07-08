Михаил Кержаков: «После матча с «Брюгге» вообще не спал, сделал кругов двести вокруг дома. Хотелось показать в ЛЧ, на что «Зенит» способен»

Вратарь Михаил Кержаков в интервью Sports.ru рассказал о переживаниях после поражения от «Брюгге» в чемпионов (1:2).

– Я очень непросто перенес домашнее поражение от . Мы готовились к Лиге чемпионов, хотелось показать то, на что мы способны, первая игра дома. После поражения немножко выгорел.

Думаю, сказалось давление, которое началось после полуфинала Кубка со «Спартаком» – говорили, что нас вытащили судьи, и что в Лиге чемпионов мы получим. Конечно, это хотелось опровергнуть, первая игра – и ничего не получилось.

– Как приходил в себя?

– Только через тренировки. После матча я вообще не спал, ходил вокруг дома – думаю, сделал кругов двести. Пересматривал голы. Потом лег в кровать – и снова флэшбеки, вставал и думал, как должен был сыграть, особенно при простреле перед вторым голом.

На утро думаешь: «Блин, дальше же «Боруссия». Ну и так абстрагируешься, – рассказал Кержаков.

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