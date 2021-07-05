Николич о селекции «Локо»: «Трансферов еще не было. Есть два места для иностранцев»

Главный тренер после матча с «Зенитом» (0:3) за Олимп Суперкубок России высказался о комплектовании красно-зеленых в межсезонье.

– Насколько вы удовлетворены тем составом, который есть в вашем распоряжении?

– Я много раз об этом говорил: для меня моя команда – самая лучшая. Наверное, каждый тренер хотел бы, чтобы у него в команде был Месси. Но Месси нет. Поэтому я всегда буду с моими игроками.

Да, у нас сейчас молодая команда. Если посмотреть на скамейку – очень много игроков, которые пришли из нашей академии. У нас еще есть два места для иностранцев. У нас травмирован Зе Луиш. Мы не в самом хорошем состоянии на данный момент, но надо справляться с этим.

Трансферов еще не было, мне нечего комментировать. Когда сделаем какой-либо трансфер, усилим команду, тогда смогу и прокомментировать. Процесс идет, надо довести его до конца, – сказал Николич.